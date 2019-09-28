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4.5’inci nesil savaş uçağı dünyaya tanıtıldı

Kore Cumhuriyeti ve Endonezya tarafından 7,3 milyar dolar bütçe ayrılarak geliştirilen KF-X Frozen muharebe uçağının tasarım süreci tamamlandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
4.5’inci nesil savaş uçağı dünyaya tanıtıldı

Kore Cumhuriyeti ve Endonezya’nın ortak iştirakiyle geliştirilen KF-X Frozen muharebe uçağının tasarım süreci tamamlandı.

2016 yılının Ocak ayında 7,3 milyar ABD Doları değerinde bir bütçeyle başlatılan programın ilk prototipinin 2021’de inşa edilmesi hedefleniyor.

4.5’inci nesil, radarda görünürlüğü zorlaştırılmış uçaktan toplam 168 adet üretilecek.

Kore Cumhuriyeti Savunma Tedarik Programı İdaresi’ne (Defence Acquisition Program Administration/ DAPA) göre, proje tasarım gerekliliklerini tamamladı. 2026 yılında KF-X Frozen’ın geliştirilme sürecinin bitirilmesi ön görülürken; platformda gelişmiş aviyonik ve havadan yakıt ikmal yeteneği kazandırılacak.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
  1. KF-X Frozen

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