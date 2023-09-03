4,5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sabah saatlerinde mezgit avlamak için balıkçı teknesiyle denize açılan 68 yaşındaki Sami Cantürk, evine geri dönmemesi üzerine yakınları ve balıkçı arkadaşları Cantürk'ü aramaya çıktı. Kıyıdan üç mil uzakta tekneye ulaşılmasına rağmen kendisini bulamayan, telefonu ve kıyafetleri teknenin içerisinde gören yakınları, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Yapılan arama çalışmaları sırasında, 3 mil açıkta balık avı için ağ attığı, sonrasında serinlemek üzere denize giren Sami Cantürk'ün 4,5 saat akıntıyla mücadele ederek, 3 deniz mili mesafeyi yüzüp, ilçe sahiline döndüğü ortaya çıktı.

Yakın zamanda by-pass ameliyatı da olduğu ortaya çıkan yaşlı adamın bulunduğu haberi alan yakınları büyük sevinç yaşadı.

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