0553 313 94 23

45 bin kovandan 700 ton bal bekleniyor

Muş’un yaylalarında bal hasadı devam ederken, 45 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal üretimi bekleniyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:07
45 bin kovandan 700 ton bal bekleniyor

Muş’un yaylalarında bal hasadı devam ederken, 45 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal üretimi bekleniyor.


Muş’ta geçimlerini arıcılıkla sağlayan bal üreticileri, eylül ayına yaklaşılmasıyla bal hasadına devam ediyor. İl genelinde arıcılık yapan 400 aile, 45 bin kovanda yaklaşık 700 ton bal almayı hedefliyor. Merkeze bağlı Soğucak köyünde bal üretimi yapan Muş Bal Üreticiler Birliği Başkanı Aydın Bağlam, Muş yaylalarında konaklayan 400 ailenin 45 bin kovanla arıcılık yaptığını ve bal sektöründe bu yıl verimin çok güzel olduğunu söyledi. Bal rekoltesinde geçen yıla oranla artık olduğunu ifade eden Bağlam, “Muş’ta 400 gezgin arıcının bulunuyor. Yaklaşık 45 bin kovan olan bal rekoltesinde geçen yıla oranla artış var. Bu sene üretilecek olan bal miktarı 700 ton olarak tahmin ediyoruz ve yaklaşık 7 milyon lira girdi sağlayacaktır" dedi.


Kamu kurumlarının mutlak suretle Muşlu üreticilerden bal almalarını kaydeden Bağlam, “Çünkü piyasada çok sayıda mısır şurubu ve glikozla merdiven altında bal üretimi yapılmakta. Bununla mücadele topyekun yapmamız gerekiyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2013 yılından bu güne kadar verilen kovan sayının 35 bin civarında. Bununla birlikte baraka vermiştir. 304 krom makine ve ekipmanlar vermiş ama bu yeterli değildir. TKDK’nın şartlarını her arıcı yerine getiremiyor. Dolayısıyla İl Müdürlüklerinin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) projesi kapsamında toplu projeler üretmesi lazım. Çünkü Türkiye’de en az destek alan arıcılardır. Arıcılar 15 lira destek alıyor, bunda da kesinti var ve 13 liraya kadar düşüyor. Arıcılık en zor şartlarda hizmet yapan bir sektördür” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul kıyafetlerinde imalata gelen yüzde 40’lık zam fiyatlara yüzde 15 olarak yansıdı
    1. Okul kıyafetlerinde imalata gelen..
    2. Kuyucak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    3. Gece oturup çay içtiler sabah ölüm..
    4. Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları
    5. İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı
    6. 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk..
    7. Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki..
    8. Erzurum’da 30 Ağustos coşkusu
    9. Acılı anne ve baba Emine Bulut’un..
    10. İklim değişikliğinde arazi..
    11. Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. Söğüt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    13. Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu
    14. Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer..
    15. Adana’da fener alayı
    16. Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda..
    17. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın’ın..
    18. Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun..
    19. Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı..
    20. Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de..
    21. Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan..
    22. Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait..
    23. 30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de..
    24. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    25. Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    26. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer..
    27. Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı
    28. 45 bin kovandan 700 ton bal bekleniyor
    29. Erzincan’da 30 Ağustos Zafer..
    30. Ünlü teknik direktörün kızı hayatını..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması