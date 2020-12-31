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Ekonomi 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor
Ekonomi

44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 79 firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjsi ekipmanı ihraç ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:06:00 -
44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor

Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 70’ini bu ihracat kalemi oluşturuyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Başkanı Hakan Yıldırım, mevcut durumda, 15 bin kişilik istihdam sağlayan rüzgar enerjisi sektöründe büyümenin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldırım, şöyle konuştu: “30 Haziran 2021’den sonra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona eriyor. Bu mekanizmayla sanayici, yatırımcı ve kurulu güç bakımından rüzgar enerjisinde iyi bir düzeye geldik. Türkiye, rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri oldu. Bu kapsamda, rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yerli imalatı destekleyecek ve finanse edilebilir yeni bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bir alım garantisi oluşturmamız şart. Yerli imalata desteğin de 10 yıl olması gerekiyor.”

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