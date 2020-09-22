44 bin 384 şehit ve gazi yakını ile gazi, kamuda istihdam edildi!

Törendeki konuşmasına bu cennet vatanı vatan eden aziz şehitler ile vefat eden gazilere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları ile gazileri kendi ailelerinden ayrı görmediklerini söyledi. Selçuk, "Son 18 yıldır AK Parti hükümetleri olarak da eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu sizlere olan, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun bir gereği" ifadelerini kullandı.

2002’de istihdam sayısı 6 bin civarındaydı

Selçuk, 2002'de kamuda istihdamda olan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısının 6 bin civarında olduğu belirterek, "Temmuz 2018'den bugüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 4 bin 625 atama gerçekleştirdik. Bugün de 209 kardeşimizin atamasıyla beraber toplam 44 bin 384 şehit yakınız, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Bakan Selçuk'un butona basmasıyla 209 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Salgında yapılan yardım tutarı 35 milyarı aştı

Salgın döneminde bakanlığın yaptığı çalışmalara da dikkat çeken Selçuk, şunları kaydetti: “Sosyal güvenlik alanında aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbirleri hayata geçirdik. Şu ana kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aştı. Yaptığımız bütün hizmetler insan odaklı. Çünkü inanıyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz yaşayacak, vatanımız, ülkemiz ilelebet payidar olacak.”