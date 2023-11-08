Cenevre'deki Christie's müzayede evinde nadir bir mücevher olan "Bleu Royal", tarihi bir açık artırmada 43.8 milyon dolara satıldı.

Cenevre'deki Christie's müzayede evinde bir yüzüğe yerleştirilmiş 17,61 karatlık armut biçimli Bleu Royal elmasının 43,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Christie's, bunun müzayede tarihinde satışa sunulan "içten kusursuz en büyük süslü canlı mavi renkli mücevher" olduğunu söyledi.

50 yıldır özel bir koleksiyonun parçası olan Bleu Royal, ilk kez açık artırmada satıldı.

Müzayede evi yaptığı açıklamada, "Bu elmas, ortaya çıkarılan en nadide elmaslardan biri" dedi.

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Christie's, 250 yıllık müzayede geçmişinde 10 karat üzerindeki yalnıza üç canlı mavi pırlantanın 2010, 2014 ve 2016 yıllarında satışa çıktığını söyledi.

14,62 karatlık Oppenheimer Mavisi 2016 yılında 57 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Christie'nin Cenevre'deki mücevher şefi Max Fawcett salı günkü satış dünya genelinde herhangi bir müzayede evi tarafından "2023 yılının tamamında satılan en pahalı mücevher koleksiyonu" olduğunu ekledi.

Ayrıca Christie's, Audrey Hepburn'ün "Roma Tatili" filminin son sahnesinde taktığı inci kolyenin satışını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Açık artırma 3-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. (euronews)