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43. Spinnaker Regatta Optimist Yarışları

- Milli yelkenciler, yarışlarda 3 altın madalya elde etti

05 Temmuz 2019 Cuma 11:04
43. Spinnaker Regatta Optimist Yarışları


ANKARA (AA) - Türk yelkenciler, Estonya'da düzenlenen 43. Spinnaker Regatta Yarışları'nda 3 madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü'nden Yiğit Özbaşoğlu ile Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Ece Tüzün ve Kuzey Kariş, birincilik kazandı.

Optimist genel kategorisinde Yiğit Özbaşoğlu, 8 yarış sonunda 18 net puanla birinciliğin sahibi oldu.

Optimist kızlar kategorisinde ise 65 net puanla Ece Tüzün birinciliği elde ederken optimist 10 yaş kategorisinde de Kuzey Kariş ilk sırayı aldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:04
  1. 43.Spinnaker Regatta Optimist Yarışları
  2. Ece Tüzün
  3. Fenerbahçe Doğuş Yelken
  4. İstanbul Yelken Kulübü
  5. Kuzey Kariş
  6. Türkiye Yelken Federasyonu
  7. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)
  8. Yiğit Özbaşoğlu

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