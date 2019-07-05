43. Spinnaker Regatta Optimist Yarışları - Milli yelkenciler, yarışlarda 3 altın madalya elde etti



ANKARA (AA) - Türk yelkenciler, Estonya'da düzenlenen 43. Spinnaker Regatta Yarışları'nda 3 madalya kazandı. Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü'nden Yiğit Özbaşoğlu ile Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Ece Tüzün ve Kuzey Kariş, birincilik kazandı. Optimist genel kategorisinde Yiğit Özbaşoğlu, 8 yarış sonunda 18 net puanla birinciliğin sahibi oldu. Optimist kızlar kategorisinde ise 65 net puanla Ece Tüzün birinciliği elde ederken optimist 10 yaş kategorisinde de Kuzey Kariş ilk sırayı aldı.

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