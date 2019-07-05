43. Spinnaker Regatta Optimist Yarışları
- Milli yelkenciler, yarışlarda 3 altın madalya elde etti05 Temmuz 2019 Cuma 11:04
ANKARA (AA) - Türk yelkenciler, Estonya'da düzenlenen 43. Spinnaker Regatta Yarışları'nda 3 madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü'nden Yiğit Özbaşoğlu ile Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Ece Tüzün ve Kuzey Kariş, birincilik kazandı.
Optimist genel kategorisinde Yiğit Özbaşoğlu, 8 yarış sonunda 18 net puanla birinciliğin sahibi oldu.
Optimist kızlar kategorisinde ise 65 net puanla Ece Tüzün birinciliği elde ederken optimist 10 yaş kategorisinde de Kuzey Kariş ilk sırayı aldı.
YORUM YAZ