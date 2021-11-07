43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de yoğun sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kırıkkale de sise teslim oldu. Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Kırıkkale´de gece saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Kentte sis, yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri karayollarında etkili oldu.
Görüş mesafesi 3 metreye düştü
Görüş mesafesinin neredeyse 3 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sis nedeniyle görüş mesafesi etkilendiği için çoğu sürücü, farlarını yakarak karayolunda ilerledi.
Polis ekipleri de önemli kavşaklarda tepe lambalarını yakarak sürücülerin güvenli geçişlerine yardımcı oldu.
Kaynak: TRT Haber