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Gündem 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de yoğun sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor
Gündem

43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de yoğun sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kırıkkale de sise teslim oldu. Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 01:19:00 -
43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de yoğun sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kırıkkale´de gece saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte sis, yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri karayollarında etkili oldu.

Görüş mesafesi 3 metreye düştü

Görüş mesafesinin neredeyse 3 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi etkilendiği için çoğu sürücü, farlarını yakarak karayolunda ilerledi.

Polis ekipleri de önemli kavşaklarda tepe lambalarını yakarak sürücülerin güvenli geçişlerine yardımcı oldu.

Kaynak: TRT Haber

 

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