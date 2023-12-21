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Yaşam 43 ilin geçiş noktasında sis engeli
Yaşam

43 ilin geçiş noktasında sis engeli

Yeniakit Publisher
2023-12-21 02:55:00 -

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde, sisin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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