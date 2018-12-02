43 bin sporcu "engel tanımıyor"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu verilerine göre, ülke genelinde toplam 43 bin 31 engelli bireyin sporcu lisansı bulunuyor.

Engelli sporculara bünyesinde lisans çıkaran ve spor yapma imkanı sağlayan federasyonlar arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, lisanslı sporcu sayısı, faal sporcu sayısı ve kadın sporcu sayısının fazlalığı noktasında diğer federasyonları geride bıraktı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 5 bin 91'i kadın, 14 bin 397'si erkek toplam 19 bin 488 sporcuya lisans çıkarırken, bin 215'i kadın, 3 bin 310'u erkek olmak üzere toplam 4 bin 525 faal sporcu sayısıyla da ilk sırada yer alıyor.

- "Artık çocuklarımız kaderlerine razı olmuyor"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kulüp sayısını 528'e yükselttiklerini söyledi.

Lisanslı erkek ve kadın sporcu sayısını da yıllar içinde artırdıklarını belirten Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başarılar da geldikçe aileler çocuklarını spora yönlendiriyor. Artık çocuklarımız eskisi gibi evlerinde oturarak kaderlerine razı olmuyor." dedi.

Ailelerin de bilinçlendiğine dikkati çeken Aydın, "Kaderlerini değiştirmek artık çocuklarımızın kendi ellerinde." ifadesini kullandı.

- Branş sayısı da arttı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, branş sayısını 12'den 18'e çıkardıklarını dile getirdi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında kazanılan başarıların da sporcu sayısının artmasını sağladığını vurgulayan Uztürk, özellikle ampute futbolda elde edilen Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğinin ardından bu branşta yoğun ilginin yaşandığını kaydetti.

- "Sayı tatmin edici değil"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, sporun insanların sağlıklı bedene sahip olmalarının yanı sıra toplumla bütünleşmeleri ve entegrasyonları açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Federasyonun ulaştığı sporcu sayısının tatmin edici olmadığını vurgulayan Sayyıdan, "Bizler, yönetim kurulu arkadaşlarımız ve kulüplerle birlikte, spor yapabilecek durumda olan tüm görme engelli vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Hizmete devam"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, bu yıl Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 16 altın, 28 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 63 madalya kazandıklarını belirtti.

İşitme engelli sporculara hizmet vermeye devam edeceklerini dile getiren Kihtir, bugüne kadar olduğu gibi sporcuların başarılarıyla da emeklerinin karşılığını alacaklarını söyledi.

- Lisanslı ve faal sporcu sayıları

Engellileri bünyesinde barındıran 4 ayrı federasyonun lisanslı ve faal sporcu sayıları şöyle: