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Aktüel 4,2 büyüklüğünde deprem! Kaymakam'dan açıklama
Aktüel

4,2 büyüklüğünde deprem! Kaymakam'dan açıklama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 19:35:00 -
4,2 büyüklüğünde deprem! Kaymakam'dan açıklama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili ekiplerin saha çalışmasına hemen başladığını söyledi.

Köy muhtarlarıyla da görüşmeler yapıldığını anlatan Alkan, "Depremde ilk belirlemelere göre ilçe genelinde olumsuz bir durum yok. Herhangi bir olumsuz ihbar da almadık. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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