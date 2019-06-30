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42 aylık serüvenini kitaba taşıdı

Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’nın prestij kitabı ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ ismiyle, gazeteci-yazar Faruk Şüyün’un editörlüğünde yayınlandı.

30 Haziran 2019 Pazar 11:29
42 aylık serüvenini kitaba taşıdı

Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’nın prestij kitabı ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ ismiyle yayınlandı. Havalimanının tüm süreçlerinin anlatıldığı kitapta ihale etaplarına ve inşaat faaliyetlerine değiniliyor.

İGA’nın yayınladığı ‘Hayaldi Gerçek Oldu’da İstanbul Havalimanı’nın kalkınmaya katkı yapacağı, yenilikçi ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacağı, rol model alınacağı ifade ediliyor.

Okuyucular prestij kitaba www.igaairport.com’dan ulaşabilecek. E-kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor. Araştırma ve metin sürecinin gazeteci-yazar Faruk Şüyün’un editörlüğünde kaleme alınan ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ için yoğun bir mesai harcandı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:29
  1. Mega yatırım
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Hayaldi Gerçek Oldu
  4. İGA
  5. E-kitap
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