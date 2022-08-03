410 yangına ilk 15 dakikada müdahale edildi
Türkiye’de bu yılın Haziran ayında 213, 1-21 Temmuz’da 197 olmak üzere çıkan toplam 410 orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika oldu.
Bu yangınlarla mücadelede 124 uçak, 301 helikopter, 688 ilk müdahale aracı, 1613 arazöz ve 146 dozer kullanıldı, 12 bin 316 personel görev aldı. 410 yangının, 118’i ihmal ve dikkatsizlik, 79’u yıldırım, 30’u kaza, 22’si kasıt sebebiyle çıktı. Yangınların 161’inin kesin sebebi tespit edilemedi. Ormanların yangınlardan korunmasını vatan savunması olarak gördüklerinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 7 gün 24 saat teknolojinin bütün imkanlarıyla seferber olduklarını söyledi.