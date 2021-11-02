41 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede F-16 konusunda topu Kongre'ye atmıştı. Kongre'nin 41 üyesi bu mektupla rengini belli etmiş oldu.

Türkiye'nin F-35'lere ödediği 1.4 milyar dolara karşılık ABD'den almak istediği 40 tane yeni F-16 için ABD'li 41 Kongre üyesi Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup yazarak satışın yapılmamasını istedi.

Benzer bir mektup gönderilmişti

Bir kaç gün önce ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması çağrısında bulunmuştu.

Biden topu Senato'ya attı

Mektubun ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nin toplandığı Roma'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a ABD'den F-16 almak istediklerini ilettiğini ve Biden'in olumlu bulduğunu açıklamıştı. Erdoğan sözlerinin devamında, "Biden, 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım' dedi. Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye F-16 satın almak istiyor

Türkiye daha önce 100'den fazla F-35 savaş uçağı siparişi vermiş ancak ABD, Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 füzeleri satın alması sonrası 2019'da bu programdan çıkarmıştı. Türkiye ödediği 1.4 milyar dolara karşılık ABD'den 40 F-16 savaş uçağı satın alma ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu talebinde bulunmuştu.