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40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı durdurmanıza yardımcı olacak 10 gıda

Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak için yiyip-içtiklerinize dikkat etmenizde yarar var. İşte, cildinizin yıllara meydan okumasına yardım edecek 10 gıda...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:48
40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı durdurmanıza yardımcı olacak 10 gıda

Zaman sular seller gibi akıp gidiyor. Seneler hızlıca uçarken gerisinde derin kırışıklar bırakmayı ihmal etmiyor. Bu kırışıklara dur demek için yalnızca kozmetik ürünler kullanmanız yeterli değil. Yıllara meydan okumak için yediklerinize içtiklerinize fazlasıyla dikkat etmelisiniz.

İşte, yaşlanma karşıtı 10 besin:

Su teresi

A vitamini, C vitamini, K vitamini, B1-B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan su teresi içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinizin uzun yıllar pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

Yaban mersini

Genellikle bu leziz meyvenin kurusunu tüketiyoruz. Elbette, tazesini tüketmek daha iyi ama bulamıyorsanız kurusunu da yiyebilirsiniz. A ve C vitamini yönünden zengin olan yaban mersini vücuttaki kolejen kaybını engeller ve cildinizin ışıl ışıl parlamasına yardımcı olur.

Kırmızı biber

İnanması zor ama kırmızı biber tam bir C vitamini deposudur. Sağlıklı bir beden için her gün bir adet kırmızı biber tüketmek gerekiyor. Antienflamatuar özellik taşıyan kırmızı biber cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Brokoli

Vücudun gençliğini koruması için kolejene ihtiyacı vardır. C vitamini de bu ihtiyacı karşılar. Bu nedenle brokoliyi sofralarınızdan eksik etmemenizi öneririz.

Papaya

Son yıllarda ülkemizde sıklıkla tüketilmeye başlayan papaya vitamin ve minarelle bakımından son derece zengindir. Şifalı bu meyve cilt sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Ispanak

A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, magnezyum ve demir yönünden zengin olan ıspanak, cilt sağlığı için son derece önemlidir.

Fındık-Badem

Her gün 10-15 adet fındık ya da badem tüketmek cildiniz için son derece yararlıdır.

Tatlı patates

Son dönemde ülkemizde popüler hale gelen tatlı patates içerdiği C ve E vitamini bakımından cildin gençliğini uzun yıllar korumasını sağlar.

Avokado

Yararlı yağlar içeren avokado ölçülü tüketildiğinde cilt sağlığı için son derece kıymetlidir.

Nar

C vitamini yönünden son derece güçlü olan nar, içerdiği antioksidanlar yönünden yüzlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılır. Yaşlılık çizgilerini en aza indirmek istiyorsanız düzenli olarak nar tüketmenizde fayda var.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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