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Ekonomi 405 milyar metreküp ne kadar eder?
Ekonomi

405 milyar metreküp ne kadar eder?

405 milyar metreküp ne kadar eder? sorusu son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıkladı. Erdoğan Sakarya sahası Tuna1 bölgesinde 405 milyar metreküpü bulunduğunu duyurdu. Peki, 405 metreküp ne kadar etmektedir?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:40:00 -
405 milyar metreküp ne kadar eder?

Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, müjdeyi bugün vereceğini duyurmuştu. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, müjdeyi vereceği Fatih sondaj gemisine ulaştı.

Başkan Erdoğan 21 Ağustos'ta Türkiye'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladıktan sonra devamının geleceğini müjdelemişti. Erdoğan bugün Fatih Gemisi'nde yeni rezervi açıkladı. 

Erdoğan yeni doğalgaz rezervinin 85 milyar metreküp artarak 405 milyar metreküpe çıktığını müjdeledi.

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