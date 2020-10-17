Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezerv miktarını açıkladı. Ağustos ayında 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv 405 milyar metreküpe çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan satır başları:

-Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

-Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

-Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

-Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

405 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?

Uzmanlara göre. 405 milyar metreküp doğalgaz Türkiye'ye 20 yıl yetecek.

Erdoğan, hedefimiz 2023'te kullanıma sunmak açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasınından satırbaşları:

* Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

* Kuyudaki çalışmaların 4 bin 775 metre derinlikte sonlandırıldı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı’nda bakıma alınacak daha sonra Karadeniz’deki çalışmalarına devam edecek.

Kaynağı daha da genişleteceğiz

* İnşallah müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Sondaj gemilerimiz dünyadaki toplam filonun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımına sahiptir.

* Denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki elektrik ihtiyacını ve video görüntüler uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz.

* Keşfettiğimiz kaynaklar ekonomik değer olarak çok önemlidir. Türkiye, bu konuda net ithalatçı ülkedir. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle ülkemizin doğalgazda dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu, milletimize daha ucuz doğalgaz hizmeti vereceğimiz anlamına da geliyor.

* Türkiye çatışmaların dışında kalarak kendi emeği ile bugün bulunduğu yere gelmiştir. Doğu Akdeniz’deki kaynakları paylaşım mücadelesinden Türkiye’yi dışlama çabalarına rıza göstermeden yeni kapıları araladık.

* Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için diplomasi ile gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. AB’nin bu konuda Yunanistan ve Rum Kesimi’nin esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor.

AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı

* Şayet, halihazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz’de adil bir tutum takınmazsa bu durum AB’nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

* İngiltere’nin ayrılması ile güç kaybeden AB, doğal kaynakların adil bölüşümü konusunda devre dışı kalmanın yükünü taşıyamaz.

* Küresel ve bölgesel düzeyde bir yeniden yapılanma sürecinden geçildiği kritik dönemde AB’den başka verecek mercii yoktur. Türkiye olarak biz kendi işimize bakıyoruz.