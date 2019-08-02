0553 313 94 23

400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

Yalovalıların uzun zamandır beklediği 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı hızla ilerliyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

Yalovalıların uzun zamandır beklediği 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı hızla ilerliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına çıkılarak yapılan 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Ak Parti İl aşkanı Bağatar, Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen İaleyi 233 milyon liraya Tetiş Yapı ve MYS yol yapı ortaklığının aldığını belirtti. Yalova’ya çok önemli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bağatar, "Yaparsa yine AK Parti yapar. AK kadrolarımızla Yalova’ya çağ atlatacağız" ifadelerini kullandı.


Temeli atılan Yalova Devlet Hastanesi’nde 2 bin kişinin istihdam edeceği belirtildi. 200 bin metrekare arsaya kurulacak olan hastanede 400 yatak, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alan bulunacak. İnşası başlayan hastanede bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi yer alacak. Bunlarla birlikte hastanede anaokulu ve kreşte bulunuyor. Yalovalıların uzun süredir beklediği bu proje en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı.


Sahada inceleme yaptı, çalışanlara motive etti


Bağatar, hastane şantiyesine giderek incelemelerde bulundu, sahada çalışan işçiler ile tek tek görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
    1. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
    2. Büyükşehir Belediyesi Kurban..
    3. Balıkesir’deki otobüs faciası
    4. Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
    5. Yenişehir’in startejik planı tanıtıldı
    6. TCMB döviz kurları
    7. TİKA gönüllüleri Kuzey Makedonya'da..
    8. Şarlatan hakkında suç duyurusunda..
    9. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4..
    10. Açıköğretim öğrencilerine Avrupa..
    11. İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu..
    12. Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024..
    13. Endonezya'da meydana gelen 6,8..
    14. CHP'den Eren Erdem açıklaması
    15. Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
    16. Kırıkkale'deki bekçi cinayeti
    17. Endonezya'nın Tugu Hilir kenti..
    18. Bakanlıktan İstanbul Havalimanı..
    19. Kafası beton piknik masasına sıkışan..
    20. Bakan Kurum Uşak’a geliyor
    21. Haliliye’de kadınlara yönelik ‘aile..
    22. Gemlik Basketbol ve Samsunspor, TBL'de..
    23. Teke Yöresi türküleri kayıt altına..
    24. Portakal’ın sorusuna Yavaş'tan cevap!
    25. Hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaş..
    26. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    27. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    28. Suriye konulu 13. Garantörler..
    29. Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak..
    30. Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’deki..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin