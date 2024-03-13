40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı

Yeniakit Yazı yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Deste deste dolarlara Ekrem’in cevabı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

“Her şey çok güzel olacak” sloganı ile İstanbul’u devir alan ve her şeyi berbat yapan Ekrem İmamoğlu’na hatırlatıyorlar:

“Beylikdüzü’nden beri kasanız olarak tanımlanan, halen de İBB Spor Klübü Başkanı görevini teslim ettiğiniz Fatih Keleş, milyonlarca liralık para destelerinin içinde görüntülendi, ne dersiniz?”

40 yıllık oyunculara taş çatlatırcasına, rahat bir pozda cevaplıyor (aslında cevaplamıyor) Ekrem İmamoğlu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı’nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var.”

Oysa beklenen cevap basit:

“Benim spor klübü başkanlığına getirdiğim adamın, milyon dolarlarla işi olamaz.. Görüntülerden bilgim yok. Belediyenin tek kör kuruşu bu destelerin arasında var mı, yok mu araştırılması için derhal soruşturma açılması için talimatı verdim, takipçisi olacağım.”

Bunları demiyor, diyemiyor.

Daha büyük vurgunlar, daha büyük destelerle para transferlerine şahit olan Fatih Keleş’in ifşaatlarda bulunmaması için, “çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım” diyor..

“O paralar sahte mi, bir film sahnesi mi? Kasanız Fatih Keleş, o görüntülerde ne arıyor?” diye soruluyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...