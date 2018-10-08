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40 yıllık hayal gerçek oldu! Üzerinde şükür namazı kılıp kurban kestiler

Sivas’ta 40 yıllık hayal gerçek oldu. Karşıyaka Mahallesi sakinleri, büyük özlemle bekledikleri 'Karşıyaka Köprüsü'nün bir kısmı tamamlanınca köprü üzerinde şükür namazı kılıp kurban kesti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:18
40 yıllık hayal gerçek oldu! Üzerinde şükür namazı kılıp kurban kestiler

Bölgedeki tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek ulaşıma kapatılmasının ardından Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden geçmeye başlayan mahalle sakinleri, yeni köprü yapılması için birçok kez girişimde bulundu.

Şükür namazı kıldılar

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışma başlatılması talimatını verdi.Karşıyaka Mahallesi ile bölgedeki birçok köyü şehre yakınlaştıracak köprünün yapımı kısa sürede tamamlandı. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ve bazı mahalleliler, hafta sonu açılması planlanan köprünün üzerinde şükür namazı kılarak kurban kesti.

 Muhtar Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Karşıyaka Mahallesi ile çok sayıda köyün bağlantısını sağlayacak yeni köprünün yapılması için çeşitli eylemler yaptıklarını söyledi.

Eksiği yok fazlası var

Yeni köprüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydın, "Bugün Allah'a şükretmek için şükür secdesi yaptık ve şükür kurbanı kesiyoruz. Köprümüz bitti, eksiği yok fazlası var." dedi.

Çetin Aydın, köprünün yapılmasıyla mahallelerinin ve bölgedeki köylerin şehirle birleştiğini ifade ederek, "Karşıyaka'nın kapısı kilitliydi, açıldı. Sivas'ta Karşıyaka konuşulmaya başlandı. Adım 'köprücü muhtar' olmuştu, kurtardım inşallah. Eskiden köprüleri devlet yapardı, Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerinde iki tane köprü yapılmıştı. Belediye Başkanımız Sami Aydın'ın döneminde dört köprü yapıldı. Köprülerden birisi de burasıdır ve 25 milyona mal olmuştur. Mahallem adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.  

Yeni köprüyle mahallelerinin daha da gelişeceğini vurgulayan Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:18
  1. Sivas
  2. köprü
  3. Sami Aydın
  4. sivas belediyesi

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