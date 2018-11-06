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40 yıllık gölette su kalmadı! Vatandaşlar tedirgin...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 mahallenin ortasın bulunan ve sulama işlerinde kullanılan 40 yıllık göletin kuruması vatandaşları tedirgin etti.

06 Kasım 2018 Salı 10:47
40 yıllık gölette su kalmadı! Vatandaşlar tedirgin...

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü, Has ve Dedeköy'ün ortasında kalan sulama göleti ilk defa kurudu. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan göletin kurumasıyla ortasından geçen yol meydana çıktı. 3 mahallenin ortasında kalan göletten civardaki Akköy, Çepni ve Yörükali gibi mahalleler de faydalanıyordu. On binlerce zeytin, şeftali, üzüm ve çeşitli meyve ağaçlarının sulandığı gölette az miktarda su kaldı. Bölge sakinleri bu duruma çare bulunmasını istiyor.

Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, "2 yıldır yeterince yağışlar yağmadı. Daha önce bu alandaki her yer suydu. Ufak tefek çekilmeler oluyordu. Ama yağışların yeterince yağmaması sebebiyle sular bilhassa bu yıl iyice çekildi. Çok az su kaldı. Göletin neredeyse tamamı kurudu. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:47
  1. Bursa
  2. Mudanya
  3. 40 yıllık gölet kurudu
  4. kuraklık
  5. sulama göleti

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