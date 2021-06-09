40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü aşı randevusu alabilecek mi?

40 yaş üstü ne zaman randevu alabilecek? Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar sık sık ‘Aşı sırası bana ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. Son olarak 45 yaş için aşı randevu sisteminin açılacağı bilgisinin ardından 40 yaş üstü kişiler, kendileri için sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olacak?