40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü aşı randevusu alabilecek mi?
40 yaş üstü ne zaman randevu alabilecek? Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar sık sık ‘Aşı sırası bana ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. Son olarak 45 yaş için aşı randevu sisteminin açılacağı bilgisinin ardından 40 yaş üstü kişiler, kendileri için sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olacak?
Koronavirüs salgınının sona ermesi ve eski günlere dönüş için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. 10 Haziran itibariyle 45 yaş üstü aşı randevusu almaya başlayacak. 40 yaş üstü vatandaşlar ise sıranın ne zaman kendilerine geleceğini araştırıyor. Peki, 40 yaş ne zaman aşı olacak?
40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü aşı randevusu alabilecek mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" dedi. 40 yaş için aşı randevu sisteminin 14 Haziran’da açılması bekleniyor.
Koronavirüs aşı randevunuzu MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.
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