40 saniye içinde namaz kılmanın önemini öyle güzel anlattı ki…

Genç bir sosyal medya fenomeni, 40 saniye içinde namazın önemini anlattığı video sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. Allah, eğer beş vakit namaz görevini layıkı ile yerine getirmişsen diğer günahlarını affedeceğini söylüyor. Bakın arkadaşlar; namaz diğer bütün amelleri tamamlayabilir ama hiçbir amel namazı tamamlayamaz.” Diyerek 40 saniye içinde neden namaz kılmamız gerektiğini bakın nasıl açıkladı.