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Sosyal Medya 40 saniye içinde namaz kılmanın önemini öyle güzel anlattı ki…
Sosyal Medya

40 saniye içinde namaz kılmanın önemini öyle güzel anlattı ki…

Yeniakit Publisher
2024-06-15 11:35:00 -

Sosyal medyada paylaşım yapan bir genç namazın önemini bakın 40 saniye içinde nasıl anlattı.

Genç bir sosyal medya fenomeni, 40 saniye içinde namazın önemini anlattığı video sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. Allah, eğer beş vakit namaz görevini layıkı ile yerine getirmişsen diğer günahlarını affedeceğini söylüyor. Bakın arkadaşlar; namaz diğer bütün amelleri tamamlayabilir ama hiçbir amel namazı tamamlayamaz.” Diyerek 40 saniye içinde neden namaz kılmamız gerektiğini bakın nasıl açıkladı.

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