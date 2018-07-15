40 milyon Euro'ya West Ham United'da geldi!

İngiltere Premier Ligi'nde transferin hızlı ekiplerinden West Ham United, Felipe Anderson'u kulüp rekoru kırarak 40 milyon Euro'ya renklerine kattı.

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon zor günler geçiren West Ham United, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Teknik direktörlüğe Manuel Pellegrini'yi getiren Bordo Mavililer, yeni sezon öncesi 7. transferini gerçekleştirdi.

Arsenal'le yollarını ayıran Jack Wilshere ve Fulham'la yola devam etmeyen Ryan Fredericks'i bonservissiz kadrosuna katan West Ham United, Swansea'den kaleci Lukasz Fabianski'yi 7.2, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko'yu 18 ve Toulouse'dan Issa Diop'u 22.5 milyon Pound'a renklerine kattı.

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın son 2 yıldır kaptanlığını yapan defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı da transfer eden Bordo Mavililer, en son Felipe Anderson'u açıkladı. Balbuena'nın transfer bedelini açıklamayan West Ham United, Lazio'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu için kulüp bonservis rekoru kırdı ve 40 milyon Euro'ya anlaştı.