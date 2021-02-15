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Aktüel 40 ilde terör operasyonu: HDP'li başkanlar da gözaltında
Aktüel

40 ilde terör operasyonu: HDP'li başkanlar da gözaltında

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 11:00:00 - 2021-02-15 16:47:39
40 ilde terör operasyonu: HDP'li başkanlar da gözaltında

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltı işlemleri devam ediyor.

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