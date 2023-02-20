40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım! Uzman isimden altın tavsiyeler: Herkes bunu yapsın

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, 40 farklı hastalığa karşı etkili olan süper karışım sayesinde herkesin şifa bulacağını belirtiyor. Süt, tahin pekmez karışımı nasıl yapılır?

Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu karışımın etken maddesi tahinden oluşuyor.

"1 bardak süte 1 tatlı kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırarak elde edeceğiniz bu içecek sizi tam 40 hastalıktan koruyacaktır" diyen Doç. Dr. Özyaral, bunları şöyle sıralıyor...

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Tahin pekmez süt karışımının faydaları

KALBİ KORUYOR

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Akne gelişimini engeller.

Kansızlığa iyi gelir.

Ağrılarını azaltır.

Anne sütünü arttırır.

Cilt sağlığı korunur.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

İltihap kurutucudur.

Bağırsak kanserinin önlenmesine destek verir.



Bağışıklığı güçlü kılar.

Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.

Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.

Dişleri güçlendirir.

Romatizma riskini azaltır.

Enerji verir.

Felç riskini düşürür.

Göbek yağlarını yakar.

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakların yumuşatır.

Kalp krizi ve inme riskini azaltır, kan pıhtılaşması, beyin sinir aktivitesi ve kasları geliştirir.

KANSERLE MÜCADELE...

Tansiyonu düzenler.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kanserle savaşır, hücre DNA'sını serbest radikallere karşı korur.

Karaciğer dostudur.

Kas oluşumu, güçlenmesi sağlar.

Kemik yoğunluğunu artırır.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kronik bronşite karşı savaşır.

Romatizmal artrit ağrılarını dindirir.

Saçları besler.

Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması sağlanır.

Solunumu açar.

Stres ve yorgunlukla mücadele eder.

Uçuk gelişimini önler.

Uyku düzenini destekler.

Kırmızı kan hücreleri ile sinir dokularını korur.

MUHTEŞEM GÜÇ: TAHİN

Tahinin çok zengin bir besin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Karbonhidrat ve protein kaynağıdır.

İçeriğindeki vitamin, mineral ile yağ asitleri vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir" dedi.

Doç. Dr. Özyaral, şöyle devam eti: "Tahin genelde kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir.

Geleneksek olarak pekmezle birlikte yenen tahini süte de karıştırabilirsiniz. Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz.Bu karışım sizi her dertten kurtaracaktır.

Tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla, kanserle mücadele eden bu içeceği gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissedenlere özellikle tavsiye ediyorum

Bu karışım uzun süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçecektir."

MUTLULUK VE ENERJİ DEPOSU

Sütün proteinden zengin yapısına, tahinin DNA hasarını önleyen, kanserden koruyan özellikleri, pekmez ve balın doğal enerjisi eklenince ortaya çıkan karışım sağlık, mutluluk ve enerji deposu olarak karşımıza çıkıyor.

Tahinli süt neye iyi gelir? Tahinli süt faydaları;

- Anne sütünü artırır. - Eklemleri güçlendirerek romatizma riskini azaltır. - Hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olur, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler. - Kanser hastalıklarına karşı savaşır, hücre DNA'sını serbest radikallere karşı korur.

Bal pekmez süt karışımı faydaları: Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur. Bağırsakların yumuşatır.

Tahinli süt ile zayıflayanlar

Zayıflama Tahinli Süt Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı sıcak süt

1 tatlı kaşığı tahin

İsteğe göre 1 çay kaşığı toz tarçın

Zayıflama Tahinli Süt Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü ısıtıp veya (soğuk)1 tatlı kaşığı tahinle (isteğe bağlı)tarçını ekleyip içiyoruz.

(İstediğiniz kiloya inene kadar her gün bir bardak içelim, Akşam üstü 4-5 gibi içmek akşam az yememizi sağlıyor. )

Not ; Emziren annelerde içebilir

(İstediğiniz kiloya inene kadar her gün bir bardak yeterli..