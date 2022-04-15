4 yıl sonra aynı terane! Temel Bey Veli'nin izinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 2018 genel seçimleri öncesi yapmaya çalıştığı algı çalışmasının birebir aynısını bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu deniyor. Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı bir açıklamada, "Bugün seçim olsa demokrasiyi savunanlar yüzde 60'ın üzerinde oy alır." bir manipülasyona kalkışmıştı.

Temel Bey de aynı

Bu söylemlerin ardından 2018 seçimlerinde boylarının ölçüsünü alanlar aradan yıllar geçince tekrar hareketlendi. 2018'de Veli Ağbaba'nın yaptığını bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu denedi. Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Şu an seçim olsa AK Parti kazanamaz" diyerek algı operasyonu yapmaya çalıştı. Ancak 6 partinin bir araya gelerek kurduğu ittifakın kendi anketçileri bile bugün kendilerini anketlerde iktidara taşıyamıyor.

Şişirmeyi İYİ Parti'de de gördük

Öte yandan İyi parti kurulmandan önce ve kurulduktan sonra da SONAR başta olmak üzere yapılan birçok ankette şişirilmişti. Hatta kimi anket şirketleri Meral Akşener'in partisinin yüzde 20'nin üzerinde oy alacağını iddia ederken, Akşener’in partisi yüzde 9.9oy oranına ancak ulaşabilmişti.









