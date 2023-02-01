4 yeni nükleer santral yapılacak!

Kore'nin Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Türkiye'ye dört nükleer santral inşa etme projesinde yer almak için bir ön teklif sunduğunu söyledi.

Şirketin açıklamasına göre KEPCO Başkanı Cheong Seung-il, Pazartesi günü Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi ve ülkenin kuzey kesiminde 1.400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu.

İki taraf, yaklaşık 40 trilyon won (32.55 milyar dolar) değerinde olacağı tahmin edilen proje hakkında görüşmelerde bulunuyordu ve Türk hükümeti geçen yıl Aralık ayında KEPCO'dan bir teklif sunmasını istedi.

Şirket, teklifin Kore'nin projeyi nasıl yürüteceğine ilişkin planını ve nükleer santral inşa etme yeteneklerine ilişkin bilgileri içerdiğini söyledi.

KEPCO yaptığı açıklamada, "İki taraf projeyle ilgili ciddi görüşmelere başladı. Projeyi zorlamanın en uygun yolunu bulmak için bir fizibilite testi yapacaklar" dedi.

Cheong, gelişmiş APR1400 teknolojisine dayalı 10 nükleer reaktörün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah nükleer santralindekiler de dahil olmak üzere hem yurtiçinde hem de yurtdışında müşteri ülkerlin bütçelerin ve inşaat sürelerini karşılarken başarılı bir şekilde inşa edildiğini, istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve Kore'nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu vurguladı. güvenliğini sağlarken ulusların bütçeleri ve inşaat süreleri.

Kore, nükleer enerji sektörünü geliştirmeye yönelik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar 10 nükleer güç reaktörü ihraç etme hedefi belirlemişti.