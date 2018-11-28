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4 yaşındaki küçük çocuk, Bursa'yı ayağa kaldırdı

Bursa’da evden kaçan 4 yaşındaki çocuk şehri ayağa kaldırdı. Küçük çocuk, devriye gezen polis ekipleri tarafından metro istasyonunda bulunarak ailesine teslim edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:58
4 yaşındaki küçük çocuk, Bursa'yı ayağa kaldırdı

Bursa Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde ikamet eden Beytullah ve Nuray Özyıldız çiftinin 4 yaşındaki çocukları Bedirhan Özyıldız, kapının önünde oynarken kayboldu.

Arkadaşı ile birlikte evlerinin çevresinde dolanırken yolunu kaybeden Bedirhan, soluğu 2 kilometre uzaklıktaki Sırameşeler metro istasyonunda aldı. Devriye gezen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri, turnikelerden tek başına geçmek isteyen Bedirhan’ı fark etti.

Metro istasyonunun güvenlik noktasında minik Bedirhan’dan bilgi almaya çalışan ekipler, küçük çocuğu uzun süre konuşturmaya çalıştı. Polisin sabrı küçük çocuğun ise sevimli halleri kameralar tarafından kaydedildi. 4 yaşındaki Bedirhan’a baba şefkatiyle yaklaşan polisler önce küçük çocuğa çikolata alıp gönlünü kazandı. Polis amcalarının elinden tutan Bedirhan polis otomobiline bindi. Bu esnada sokak sokak çocuğunu arayan baba ise polis merkezine giderek oğullarının kayıp olduğunu bildirdi.

Çocuklarını arayan ailenin Bedirhan’ın ailesi olduğu ise kısa süre sonra anlaşıldı. Elinde gofret ve meyve suyu ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro’ya getirilen Bedirhan; babasını görünce büyük bir sevinç yaşayıp çığlık attı. Küçük çocuğun koşarak babasına sarılması ise film sahnelerini aratmadı. Sevimliliği ile kısa sürede polis memurlarının ilgi odağı olan Bedirhan, "İşe gitmek için evden çıktım" deyince polisleri gülümsetti.

Minik çocuk daha sonra babasıyla birlikte evin yolunu tuttu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:58
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Bedirhan Özyıldız
  4. Kayıp çocuk
  5. 4 yaşındaki küçük çocuk
  6. Bursa'yı ayağa kaldırdı

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