Gündem 4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için İstanbul'a gelen 4 Alman turiste 59 bin lira hesap çıkaran üstüne hiç utanmaları olmadığını ‘fiyatlar normal’ diyerek Türkiye’nin gözleri önüne seren Galata'daki işletmeye kesilen ceza belli oldu.

Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için gelen 4 turist, bir taksi şoförünün yönlendirmesiyle Galata'daki bir restorana balık yemeye gitti. Restoran turistlere 59 bin lira hesap çıkardı. Fiyat karşısında şok olan turistler ödedikleri hesabı sosyal medyada paylaşınca olay Türkiye’nin gündemine yükseldi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Türkiye Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.

MENÜDEKİ FİYATLARLA KASADAKİLER FARKLI

Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, tepkilerin odağındaki restorana kesilen cezayı açıkladı.Kaplan, ilgili restorana 139 bin 304 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"Bununla birlikte, tespit edilen fiyat farklılıkları ve uygulamalar, Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na iletilmiştir" diyen Kaplan, olayda hanutçuluk tespitinin de olduğunu bunun da ilgili kurumlara bildirildiğini kaydetti.

Kesilen ceza caydırıcı olmaması nedeniyle büyük tepki çekti.

sukru

İncelense bu utanmazların belkide asgari ücretlinin verdiği vergiyi bile vermedikleri görülür.

6 turiste atolacak kazik hesap kadar!!! DEVLET DEVLET GIBI OLMALI

........
