4 tohum şirketine roker ceza!

Rekabet Kurulu, hibrit kornişon ile sebze ve meyve tohumu pazarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Rekabet ihlali gerekçesiyle 4 şirkete toplam 189 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu tarafından Kasım 2024’te hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren tohum şirketleri hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

AD Rossen, Antalya Tarım, Bayer, Gautier, Hazera, HMCLAUSE, Metgen, Multi Tohum, Nunhems, Rijk Zwaan, Sakata, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin Mikado, Yüksel Tohum ve Rito hakkında açılan soruşturmada, rekabete hassas bilgi niteliği taşıyan fiyat listeleri, satış stratejileri, dikim sayıları ve stok seviyelerinin rakiplerle paylaşılıp paylaşılmadığı incelendi.

SATIŞ FİYATINI BİRLİKTE Mİ TESPİT ETTİLER?

Ayrıca Nunhems ile Rijk Zwaan arasında satış fiyatlarının birlikte belirlenip belirlenmediği araştırıldı.

KANUNU İHLAL ETTİĞİNİ KABUL EDEN 12 ŞİRKET

Soruşturma devam ederken kurumla uzlaşan 12 şirket, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini kabul etti.

Nunhems ve Rijk Zwaan, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulması ve satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi yoluyla; Bayer Tohumculuk, Gautier, Hazera, HMCLAUSE, Multi Tohum, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin, Yüksel Tohum ve Rito ise rekabete duyarlı bilgi değişimi suretiyle kanunun ihlal edildiğini kabul etti.

UZLAŞMAYA GİDİLDİ

Bu kapsamda söz konusu 12 teşebbüs bakımından soruşturma uzlaşma usulüyle sonlandırıldı. Uzlaşma nedeniyle bu şirketlere verilen idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı.

4 ŞİRKETE AYRI CEZA

Geriye kalan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve AD Rossen’in rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine karar verdi.

AYRI AYRI VERİLEN CEZALAR

Bu kapsamda yaklaşık olarak Antalya Tarım’a 44 milyon lira, Gautier’e 736 bin lira, Metgen’e 3 milyon lira ve AD Rossen’e 342 bin lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

TOPLAM CEZA 189 MİLYON LİRAYI BULDU

Böylece hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Kasım 2024’ten itibaren yürütülen soruşturma kapsamında toplamda yaklaşık 189 milyon lira idari para cezası tesis edildi.

Kurumun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması ise halen devam ediyor.