4 Şubat koronavirüs vaka tablosu Vefat sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi. Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken en önemli başlıklardan biri de mutasyona uğramış koronavirüs oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu

4 Şubat koronavirüs vaka tablosu

4 Şubat en güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.