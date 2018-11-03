4 senedir hayata tutunmaya çalışan Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2014 yılında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Nasr er-Riyfi'nin tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının 2014'teki saldırılarında evleri vurulan Riyfi ailesinden Muhammed'in babası, kardeşi ve 4 kuzeni şehit olmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik 51 gün süren saldırılarında 579'u çocuk 2 bin 323 Filistinli şehit olmuş, 10 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.