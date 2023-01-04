4 Ocak 2021: Âlim Mehmet Köseoğlu'nun vefatı

Rize Taşçıoğlu Camii Emekli İmam Hatibi ve Taşçıoğlu Camii Kur’an Kursu’nun kurucusu olarak görev yaptı. Rize’nin manevi dinamiklerinden ve önde gelen büyük âlimlerinden idi.



Rize İl Müftü Yardımcısı Abdullah Köseoğlu’nun babası olan Hacı Hafız Mehmet Köseoğlu, yüzlerce hafız yetiştirmiş, binlercesinin yetişmesine vesile olmuş, dokuz çocuğunun sekizini hafız yaptığı gibi torunlarını da hafız olarak yetiştirmişti.







41 yıllık resmi görevi sonunda emekli olduktan sonra da fahri olarak Kur’an hizmetine devam eden Köseoğlu, Rize’de görev yapan birçok din görevlisinin de hocası olduğu gibi, Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin’in de hafızlık hocasıydı.

Merhum Köseoğlu, sevgi ve şefkatle yetiştirdiği hafızların başını okşayarak “Bak evladım, hafızlık her kapıyı açan altından bir anahtar gibidir, onu sahiplen ve cebine koy. Ömrün boyunca önüne çıkan bütün kapalı kapıları bu anahtarla açarsın” şeklinde nasihat ederdi.







Son nefesine kadar hafız yetiştirmekle meşgul olan, ömrünü Kur’an hizmetine adayan Merhum Mehmet Köseoğlu, Rize’nin büyük alimlerinden Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi’nin ölmeden önceki talebi üzerine cenaze namazını kıldırmıştı.



Hacı Hafız Mehmet Köseoğlu, yakalandığı koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 89 yaşında vefat etti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Mehmet Köseoğlu, Rize Şeyh Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon İli Çaykara İlçesi Yeşilalan köyünde toprağa verildi.