4 milyon haneye 15 milyar tl

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Aile Destek Programı’nın ayrıntılarını yaptığı açıklamayla duyurdu. Aile kurumunun hayatın merkezinde yer aldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Güçlü toplum yapısının temeli güçlü ailelere dayanmaktadır. Toplumun temel taşı olan ailelerimizin ayakta kalması, güçlü kalması önceliğimizdir. Bu bağlamda hükümetimiz, desteklerin önünü açıyor, üzerine düşen her adımı kararlılıkla atıyor” diye konuştu.

“Alım gücüne destek veriyoruz”

Hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ile hanelere yeni bir destek imkânı daha getirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Sevgi, merhamet ve şefkatle yoğrulmuş tohumların köklü bir çınara dönüştüğü ailelerimizin varlığını, gücünü, huzur ve refahını sağlamak için hep birlikte gerek duyulan adımları atıyoruz. Ne kadar zorluklar ile karşılaşırsak karşılaşalım, birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız ve paylaşma duygumuz ile her zorluğun üstesinden gelebileceğimizin unutulmaması gerekiyor. Bireylerin hayatta karşılaştıkları tüm zorlukları aştığı ve sığındığı yegâne liman aile ortamıdır. Bu nedenle ailelerimizin güçlü yapısını hep birlikte koruma kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Bu uygulamayla hanelerimizin alım gücüne destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Destek programı 12 ay uygulanacak”

Türkiye Aile Destek Programı’nın Temmuz ayında başladığını ve 12 ay süreyle devam edeceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Temmuz 2022’de başlatılan aile destek programı Temmuz 2023 dönemine kadar sürecek. Hanelerin gelir durumuna göre 450 TL ile 600 TL arasında değişen tutarlarda vatandaşlarımıza destek verilecek. Türkiye’de ikamet eden 18 yaşını doldurmuş program özelinde belirlenen şartları taşıyan her Türk vatandaşı aile destek programına müracaat edebilecek. Destek programına müracaat için hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması gerekiyor. Özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetimler, belirlenen genel şartları taşıyorlar ise bu destekten faydalanabilecekler” şeklinde konuştu.

“Anadolu toplumunun harcı ailedir”

Türkiye Aile Destek Programı’na müracaatların hem e-devlet kapısı üzerinden hem de bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma vakıflarından yapılabileceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Müracaatların kolay yapılabilmesi için hükümetimiz bir takım tedbirler aldı. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden olabileceği gibi ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat da yapılabilecek. Hükümetimiz yaklaşık 4 milyon hanenin bu kapsamda destekten faydalanmasını amaçlıyor. Bunun için de 15 Milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Hayatın zorluklarını hep birlikte dayanışmamız ile aşacağız. Anadolu topraklarının en zengin birikimi olan alilerimizin varlığını muhafaza ederek, vatandaşımızın umutlarının yolunu açmaya, binlerce yıldır süren kardeşliğimizi yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.