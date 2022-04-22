'4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de 4 milyon hanenin elektriği kesik." sözlerine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon yaptığını söyleyerek gerçek rakamı açıkladı.
Yeniakit.com.tr
3 aylık elektrik faturasını ödemeyip, halkı kışkırtmayı amaçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisinden sonra yaptığı açıklamasında Türkiye'de 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu iddia etti.
'Toplam abone içinde %0.6'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını Twitter hesabından yalanladı.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır." diyen Bakan Dönmez, şu bilgileri paylaştı:
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.