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Siyaset '4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap
Siyaset

'4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de 4 milyon hanenin elektriği kesik." sözlerine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon yaptığını söyleyerek gerçek rakamı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:46:00 - 2022-04-22 18:54:13

 Yeniakit.com.tr 

3 aylık elektrik faturasını ödemeyip, halkı kışkırtmayı amaçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisinden sonra yaptığı açıklamasında Türkiye'de 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu iddia etti.

'Toplam abone içinde %0.6'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını Twitter hesabından yalanladı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır." diyen Bakan Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.

Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.

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