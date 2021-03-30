  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 4. Login Akademi programı başlıyor!
Eğitim

4. Login Akademi programı başlıyor!

Türkiye’nin en kapsamlı grup medya ajansı Brandcom’dan, sektörün en kapsamlı medya eğitimi! Üniversitelerin son sınıf veya yeni mezun öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabilecekleri Login Akademi 15 Nisan’da başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:54:00 -
4. Login Akademi programı başlıyor!

Brandcom bünyesinde faaliyet gösteren Skala Medya, Native Media, Co.Brand ve marka/ekonomi dergisi BrandAge’in desteğiyle açılan Login Akademi’de, yaratıcı iletişimcilerin sektöre doğru bilgilerle, doğru yerden başlamaları sağlanıyor. Bilinçli, sorumlu, etik kurallara bağlı ve mesleğin profesyonel gerekliliklerine sahip medya çalışanlarının yetişmesini amaçlayan Login Akademi, aynı zamanda dijital dünyada ve birçok iletişim kanallarında iş fırsatları sunuyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve bugüne kadar 100’ün üstünde mezun veren Login Akademi’de katılımcılara reklamcılık, halkla ilişkiler, medya planlama, dijital ajans kültürü başlıklarında eğitimler veriliyor. Brandcom, Login Akademi ile dünyaya açık, gerçeğe sadık, işini doğru yapan, yaratıcı iletişimcilerin önünü açarken, sektöre profesyonel yetenekler kazandırmaya bu yıl da devam ediyor.

Siz de 1-11 Nisan tarihleri arasında loginakademi.com adresinden form göndererek Login Akademi medya seminer programına katılabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
ABD'li isimden dehşete düşüren sözler! 'Kötü son yaklaştı'
Dünya

ABD'li isimden dehşete düşüren sözler! 'Kötü son yaklaştı'

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ABD genelinde vaka ve ölüm sayılarının artması üzerine, kötü ..
Arap ülkesinden flaş açıklama: Türkiye ile yeni kararlar alabiliriz
Dünya

Arap ülkesinden flaş açıklama: Türkiye ile yeni kararlar alabiliriz

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay