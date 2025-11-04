  • İSTANBUL
İSLAM 4 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (4.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٧٢) وَمَنْ كَانَ فٖي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبٖيلاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(72) Bu dünyada kör olan âhirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.

(İsrâ Suresi, 17/72)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Âyete “Dünyada kör olanlar, yani Allah’ı tanımayanlar âhirette hiç tanımayacaklar” şeklinde bir mâna verilmişse de müfessirlerin çoğu bu görüşü reddeder. Çünkü âhirette herkes zorunlu olarak Allah’ı tanıyıp, O’na iman edecektir. Şu halde oradaki körlük, cennetin yolunu görememek, yani ondan mahrum kalmaktan kinayedir (Râzî, XXI, 19).

Dünya âhiretin tarlasıdır. Bu dünyada hakikati görüp tanıyan ve bu sayede doğru imana ulaşan, iyi ve güzel işlerle ruhlarını zenginleştirenler âhirette bunun karşılığını eksiksiz bulacaklardır; onların amel defterleri sağ yanlarından verilecek ve asla haksızlığa uğramayacaklardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 505-506

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

Rasûlullah (s.a.v.)’in yanında bir adam çok yediğinden dolayı geğirdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu:

“Geğirmeyi kes; çünkü dünyada çok doymuş olanlar, kıyamet günü uzun süre aç kalacaklardır.”

Kaynak: İbn Mâce, Etıme 50
 

GÜNÜN SÖZÜ:


  

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

