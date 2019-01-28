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4 kaçak avcı, parçalara ayırdıkları karaca ile yakalandı

Bartın'ın Gökpınar köyü yakınlarında kaçak avcılık yapan 4 şahıs, parçalara ayırdıkları karaca etiyle birlikte gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:45
4 kaçak avcı, parçalara ayırdıkları karaca ile yakalandı

Bartın'da kaçak avlanan 4 kişi, parçalara ayırdıkları karaca ile yakalandı.

Olay, dün Gökpınar köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri kaçak av yaptığı tespit edilen O.K., D.K., M.K. ve M.K.'yi  avladıkları parçalanmış karaca ile birlikte yakaladı. Şüphelilerle birlikte dört adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Yivsiz av tüfeklerinden bir adedinin ruhsatsız olması sebebiyle 2521 sayılı kanun kapsamında muhafaza altına alınarak idari yaptırım kararı uygulandı. Olay ile ilgili olarak Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Küre Dağları Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari yaptırım kararı uygulandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:45
  1. Bartın
  2. Gökpınar Köyü
  3. kaçak av
  4. karaca avı

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