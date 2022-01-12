  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli'den şeker gibi açıklama

Macron’dan alçakça bir hamle daha! Müslümanlara hançer

Bakanlık yeni adım attı! Altın ve döviz açıklaması

Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! İBB'nin PKK'lı gassallarına böyle sahip çıktı

Vaka sayılarında korkutan tablo! Bakan Koca'dan önemli uyarı

Al gülüm, ver gülüm! Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ iddiasının altından bakın ne çıktı

Dünya Bankası'ndan 2022 için kara senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik!

Tarkan'ın Enes Kara paylaşımında 'inanç' mesajı! Bu sözlerle hedef aldı: Bağnaz ve yobaz zihniyetler...
Gündem 4 ilde eğitime kar engeli
Gündem

4 ilde eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale’de ise beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:29:00 -
4 ilde eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin 12 Ocak Çarşamba günü uzaktan devam edileceği belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

Konya

Konya'nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Kırklareli

Kırklareli'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm kurumların teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."

Kofçaz ilçesinde de fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay