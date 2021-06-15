4 ilde dev 'Sedat Peker' operasyonu! Gözaltılar ve tutuklamalar var
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde 'Sedat Peker' operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyonda ilk bilgilere göre 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.
İki kişi tutuklandı
Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: TRT Haber