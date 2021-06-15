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Gündem 4 ilde dev 'Sedat Peker' operasyonu! Gözaltılar ve tutuklamalar var
Gündem

4 ilde dev 'Sedat Peker' operasyonu! Gözaltılar ve tutuklamalar var

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:23:00 - 2021-06-15 12:42:35
4 ilde dev 'Sedat Peker' operasyonu! Gözaltılar ve tutuklamalar var

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde 'Sedat Peker' operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyonda ilk bilgilere göre 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

İki kişi tutuklandı

Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber

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Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Bir mafya lideri elde ettiği öldürme ve para gücü desteğiyle, kendini devletten büyük görmeye başlayıp, devlet yöneticilerini tehdit eder hale gelince "Ya devlet başa ya kuzgun leşe!" durumu hasıl olur. Herkes haddini bilecek.
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