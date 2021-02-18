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Aktüel 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Aktüel

4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşamdan itibaren 12 saat süreyle aralıksız kar yağışı olacağına dair ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:06:00 -
4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşamdan itibaren 12 saat süreyle aralıksız kar yağışı olacağına dair uyarıda bulundu.

Meteorolojinin uyarısında, "Bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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