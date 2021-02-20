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Aktüel 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:24:00 -
4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Konya-Karaman-Aksaray ve Niğde genelinde beklenen orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai dona karşı başta üreticileri olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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