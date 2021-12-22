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Aktüel 4 il için flaş uyarı
Aktüel

4 il için flaş uyarı

Meteorolojiden Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için zirai don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 19:56:00 -
4 il için flaş uyarı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar hafif ve orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.

Bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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