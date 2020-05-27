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Aktüel

4 günde rekor ceza

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:18:38 -
4 günde rekor ceza

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.


Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep’te 4 günlük kısıtlamada 11 bin 695 kişiye işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00’dan 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar 4 günlük kısıtlamada Gaziantep genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine yasağı ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

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