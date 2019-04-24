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’4. Gençler Geleceğimizdir’ koşu 28 Nisan’da yapılacak

Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı’nca düzenlenen "4.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:24
’4. Gençler Geleceğimizdir’ koşu 28 Nisan’da yapılacak

Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı’nca düzenlenen "4. Gençler Geleceğimizdir" temalı koşu 28 Nisan günü Kuşadası’nda gerçekleştirilecek.


Gençlere eğitim bursu verilebilmesi amacıyla düzenlenen koşu, Çam Limanı mevkisinden başlayarak şehir merkezinde marina karşısında tamamlanacak. Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin öğrencilere burs vermek amaçlı gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, "Unutmayalım ki gençler bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak da bizlerin sorumluluğudur. Haydi hep birlikte eğitime katkı için koşalım" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katkı vermek isteyenlerin MNGÖÇEN Vakfı’na müracaatta bulunabilir. Yarışma sonunda toplanan bağış miktarı ve ne kadar öğrenciye destek olunacağı kamuoyuna açıklanacak “ denildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:24
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