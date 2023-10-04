4 Ekim 1931: Müderris Abdulhamit Sarıhan'ın vefatı

Abdülhamit Efendi, Fatsa-Miri (Beyceli) köyünde 1864 yılında doğdu. Babası köy halkından Osman Efendi’dir. Ailesi Sarı Kadızadeler ve Sarıkadıoğulları adlarıyla anılır. Abdülhamit Efendi ilk eğitim-öğrenimini Mahalle Mektebi’nde aldıktan sonra Ünye Sadullah Bey Medresesine devam etmiştir. Anılan medresede 15 yıl öğrenim görerek, Baş Müderris Yusuf Bahri Efendi’den icazetnamesini (diplomasını) almıştır.



Mezuniyeti sonrası bir süre öğrenimi için Amasya’ya gitmişse de burada beklediğini bulamayan Abdülhamid Efendi, hocası Hacı Yusuf Bahri Efendi’nin tavsiyesi üzerine Fatsa Yenimahalle’deki Osman Paşa medresesinde müderris olarak göreve başlar.







1915 tarihinde Meşihat makamı tarafından Fatsa Kazası Medresesi Müderrisliğine tayin edilir. Müderris olarak yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. 1905 yılı Nezaret-i Maarif-i Umumiye Salnamesinde (s.606) Abdülhamid Efendi’nin sadece o yıl okuttuğu öğrenci sayısı 75’tr.



Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Fatsa ve çevresi halkının ulusal hareket lehinde bilinçlendirilmesinde ve Kuva-yi Milliye’nin ikmalinde üstün hizmetleri bulunan Müderris Abdülhamit Efendi, bu hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.



Müderrris Abdülhamit Efendi, 1931 yılının Ekim ayında 66 yaşında iken vefat etmiştir. Kabri, Fatsa Beyceli köyündeki aile mezarlığındadır. (Diyanet İlmî Dergi 56 (2020): 1111-1152)