4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk koordinasyon komitesi toplantısı İstanbul'da yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye’nin ev sahipliğinde gelecek yıl Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk koordinasyon komitesi toplantısı, dün Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) sekreteryası ve üye devletlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla hibrit formatta düzenlendi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın moderatörlüğünde dün İstanbul'da yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan heyetlerinin yanı sıra Türk Konseyi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu yetkililerinin katıldığı toplantıya, Kazakistan ve Özbekistan heyetleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi katıldı.

Ortak kültürün canlandırılması ve korunması hedefinin yanı sıra ülkeler ve kültürler arası dayanışmanın ilerletilmesi amacıyla düzenlenen oyunların, usul, esas ve kurallarını belirleyen yönetmeliğin görüşüldüğü toplantıda, üye ülke temsilcilerinin katkılarıyla, oyunların kurumsal ve sürdürülebilir olması ve markalaşmasına yönelik istişare ve müzakereler yapıldı.

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkelerini temel alarak Bursa'nın İznik ilçesinde yapılması planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, üye ülkeler tarafından, Türk Konseyi üye ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ülkelerin geniş katılımıyla en iyi şekilde ve yüksek temsille gelecek ekim ayında düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

- Dünya Göçebe Oyunları

Türk dili konuşan ülkelerin halklarının ve dünya uluslarının geleneksel spor oyunlarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesi fikri, ilk olarak 2012'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde üye ülke devlet başkanlarınca uygun bulunmuş, ilk üç Dünya Göçebe Oyunu 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan tarafından düzenlenmişti.

Ulusların kültürel mirasını temsil eden benzersiz ve birleştirici bir girişim olarak iki yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün, bu yıl Türkiye'de düzenlenmesi, 2018'te Çolpon-Ata'da Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları ile eşzamanlı olarak yapılan 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde kararlaştırılmıştı.

Türkiye'nin, üye ülkeler ve Türk Konseyi sekreteryası iş birliğinde gerçekleştirmekte olduğu tüm hazırlıklara rağmen, Kovid-19 salgını nedeniyle Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları, gelecek yıla ertelenmişti.



