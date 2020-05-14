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Aktüel

4. Dünya Göçebe Oyunları, Covid-19 nedeniyle ertelendi

Kırgızistan, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 4.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:54:21 -
4. Dünya Göçebe Oyunları, Covid-19 nedeniyle ertelendi

Kırgızistan, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2021’e ertelendiğini açıkladı.


Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde dördüncüsünün düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ölümcül virüs nedeniyle katılımcıların sağlığının korunmasının amaçlandığı ve 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın 2021’e ertelendiği belirtildi. Kararın, Türk dili konuşan devletlerin ve halkların ortak mirasına layık bir düzeyde oyunları organize edebilmek, sporcuların ve diğer tüm katılımcıların sağlığını korumak amacıyla alındığı vurgulandı. Bu yıl 4. Dünya Göçebe Oyunlarının Bursa’da gerçekleştirilmesi planlanıyordu.


Kırgızistan tarafından başlatılan Dünya Göçebe Oyunları 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan’ın Issık Gölü bölgesinde düzenlenmiş ve göçebe halkları arasında büyük ilgi görmüştü.

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