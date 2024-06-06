4 dolardan alan ve hemen ardından paylaşan ünlü yatırımcı Acil Durum Planı'nı duyurdu!

Wood, Perşembe günü Hong Kong'daki Greenwich Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen bir röportajda, firmasının daha uzmanlaşmış portföylerde ve amiral gemisi fonunda hala Nvidia'yı elinde tuttuğunu söyledi. Wood, Nvidia'yı 2014 yılında, hisse dağılımına göre düzeltilmiş bazda yaklaşık 4 dolardan işlem gördüğünde satın almıştı. Amiral gemisi ARK Innovation ETF fonu, hisse senedini 400 dolar civarına ulaşana kadar elinde tuttu. Geçen yıl şirketin yaptığı ralliden önce pozisyonunun çoğunu satmıştı.

Yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan çip üreticisi, ilk çeyrekteki satışların analist tahminlerini aştığı ve ikinci çeyrek öngörüsünde de tahminlerin üzerine çıktığı 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 15'lik bir hisse fiyatı artışı daha gördü. Hisse fiyatı 2022 sonlarından bu yana neredeyse 8 kat artarak yaklaşık 1.224 dolara ulaştı. Öte yandan, piyasa değeri Apple Inc.'i geride bırakarak 3 trilyon dolara ulaştı.

Wood, "Kendi kendimize diyorduk ki, eğer Nvidia bu şekilde gitmeye devam edecekse, bunu hak etmesinin tek nedeni, diğer birçok şirkete fayda sağlayacak olmasıdır ve diğer şirketlerin neler olabileceğine bakmaya başladık" dedi.

Wood yarı iletken oyununun bittiğini düşünmese de şirketler yapay zekâya yönelik stratejik yaklaşımlarını değerlendirirken bir duraklama yaşanıyor. Ark'ın bu kazanç sezonunda yapay zekâdan gelir elde etmeyi beklediği diğer bazı şirketlerin bunu başaramadığını da sözlerine ekledi ve bunun en dikkate değer örneği olarak Salesforce Inc.'i gösterdi.

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